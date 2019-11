Polizei : 23-Jähriger betrunken und bewaffnet in Lebach unterwegs

Lebach Betrunken und bewaffnet hat in der Nacht zum Sonntag ein junger Mann in Lebach die Anwohner der Tholeyer Straße erschreckt. Gegen 0.40 Uhr wurde die Polizei Lebach gerufen, weil ein Mann mehrmals in die Luft geschossen habe.

