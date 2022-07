Kann bald wieder in die USA: Lara Hombrecher aus Lebach gewann für ihre Arbeit zur Struktur des Coronaviruses den dritten Platz beim Bundeswettbewerb Jugend Forscht 2022 in Lübeck in der Kategorie Mathematik/Informatik. Foto: Stiftung Jugend Forscht e V./Max Lautenschläger