Gut abgeschnitten trotz Corona : DELF-Zertifikate für Lebacher Schülerinnen

Lebach Auch in diesem außergewöhnlichen Schuljahr absolvierten drei Schülerinnen der Klassenstufen 10 und 11 trotz erschwerter Coronabedingungen erfolgreich die DELF-Prüfungen der Niveaustufe B1 und eine Schülerin der Klassenstufe 11 sogar die DELF-Prüfung der Niveaustufe B2.

Dieses Engagement zahlte sich schließlich im November 2020 aus: Nach den schriftlichen Prüfungsteilen in den Räumen des Johannes-Kepler-Gymnasiums fanden die mündlichen Prüfungen an der VHS in Dillingen statt. In monologischen und dialogischen Gesprächssituationen mit Muttersprachlern stellten die Schülerinnen abschließend ihre Kompetenzen unter Beweis.