Jazz- und Moderndance Wenn eine einzige Note alles entscheidet

Lebach/saarlouis · Jazzdance: In einem Wimpernschlag-Finale hat sich Kiwanis aus Saarlouis in Lebach den Sieg in der Kinderliga gesichert.

29.04.2023, 18:56 Uhr

Die Kinder-Formation „Kiwanis“ von Blau-Gold Saarlouis entschied da Finale gegen „Timeless“ vom TV Lebach denkbar knapp für sich. Foto: Morguet

Von Oliver Morguet

Es blieb spannend bis zum Schluss. Als Turnierleiterin Margit Derra aus Mörfelden kurz nach 13 Uhr die Wertungen für das große Finale abrief, war die Spannung in der Lebacher Großsporthalle förmlich zu greifen. Zwischen Hoffen und Bangen fieberten die Jazz- und Moderndance-Formationen „Timeless“ vom TV Lebach und „Kiwanis“ vom Tanzsportclub Blau-Gold Saarlouis der offenen Wertung entgegen. Die Wertungen für den Saarlouiser Nachwuchs: dreimal die Fünf und zweimal die Sechs. Da die ersten vier Plätze an Formationen der älteren Altersgruppe Jugend gingen, war damit klar, dass Lebach mit zwei Fünfen und drei Sechsen das Wimpernschlagfinale knapp verloren hatte. Enttäuschung beim Gastgeber und Riesenfreunde im Saarlouiser Lager. Zuvor hatten beide Teams nach zwei Turnieren mit je einem Sieg und einer Niederlage punktgleich an der Tabellenspitze gelegen.