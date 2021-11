„Inga Neufang – Hair & Styling“ : XXL-Friseur in Lebach: Das macht ihn in der Region so einzigartig

Bei Inga Neufang in Lebach arbeiten geschulte Hair Stylists und Make-Up Artists, außerdem werden Nachwuchstalente ausgebildet. Foto: Martina Kirsch/Stadt Lebach

Lebach In Lebach gibt es einen neuen Friseurladen, der von sich reden macht. Was wohl so außergewöhnlich an dem neuen Geschäft ist?

„Wow!“: Das dürfte meist das erste sein, was die Kundinnen und Kunden beim Betreten des neuen Friseursalons im Lebacher Gewerbegebiet sagen. Denn bei „Inga Neufang – Hair & Styling“ betritt der Kunde einen Salon in ganz anderer, außergewöhnlicher Dimension. Gefühlt könnte er auch in einem Laden in Frankfurt, München oder Berlin stehen, denn die ehemalige Lagerhalle bietet Platz für 17 Bedienplätze, sechs Wasch­plätze, einen großzügigen Wartebereich und ein Ambiente, das so in der Region sicher einzigartig ist.

Mit Liebe zum Details und jeder Menge Kreativität hat Inga Neufang die Halle im Gewerbegebiet in einen modernen Friseursalon verwandelt. „Dabei haben mir mein Partner, Mitarbeiter und Freunde geholfen“, erzählt die Friseurmeisterin. Bis vor wenigen Wochen hatte sie ihren Salon in Dirmingen, suchte aber schon länger eine neue Immobilie, um sich zu vergrößern. „Eigentlich wollte ich in Eppelborn bleiben oder Richtung Illingen ziehen. Dort habe ich aber nichts Adäquates gefunden. Mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, hier in Lebach zu sein.“

Nach nur drei Wochen am neuen Standort fühlt sie sich mit ihrem 13-köpfigen Team „extrem wohl“. Und auch die Kunden seien von der Lage und der großzügigen Parkplatzsituation begeistert. „Hier in Lebach findet man wirklich alles – das haben wir schon in der Bauphase Tag für Tag gemerkt. Die Infrastruktur ist einfach sensationell“, lobt Inga Neufang.

Lebachs Bürgermeister Klauspeter Brill gratulierte der jungen Unternehmerin gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Roman Werth zur Neueröffnung und überbrachte im Namen der Stadt die besten Wünsche. Brill und Werth sagten ihre Unterstützung bei der Beschilderung und Wegweisung zu „Inga Neufang Hair & Styling“ zu. Schließlich bietet die Expertin für innovative Extensions auch Schulungen für Friseure aus ganz Deutschland an.