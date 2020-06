Lebach Die Feuerwehr war rechtzeitig zur Stelle und konnte einen Anwohner wecken, bevor die Flammen von der Garage aufs Haus übergriffen.

Die Polizei in Lebach wurde am Sonntag, 31. Mai, gegen 2 Uhr über Notruf informiert, dass in der Ortslage Lebach eine Garage in Brand stehe. Bei der Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus, dass dem tatsächlich so ist. Menschen wurden nicht verletzt. Der Anwohner des zur Garage gehörenden Wohnanwesens konnte durch die Kräfte der Feuerwehr geweckt und aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.