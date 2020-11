Pandemie : Großer Ärger wegen Corona-Testung an einer Lebacher Schule

Tests sind das A und O, um Infizierte von Nichtinfizierten zu isolieren. Foto: dpa/Robert Michael

Lebach/Bous/Saarlouis/Wallerfangen Leiter der Nikolaus-Groß-Gemeinschaftsschule, Andreas Hackert, berichtet von „chaotischen Verhältnissen“. Der Landkreis meldet für Dienstag 35 weitere Corona-Fälle.

An den Nikolaus-Groß-Schulen in Lebach sind am Montag 150 Schülerinnen und Schüler getestet worden. Dabei ist es „ärgerlicherweise zu langen Wartezeiten und Menschenansammlungen gekommen“. So steht es auf der Homepage der Schule. Weiter heißt es dort: „Hierzu stellen wir Folgendes fest: Das Gesundheitsamt hat trotz kritischer Nachfrage unsererseits einen einzigen Testtermin für den Montag als ausreichend erachtet. Außerdem wurde zugesagt, dass die Organisation durch die Bundeswehr durchgeführt wird. Der Ablauf der Testung hat heute gezeigt, dass beides nicht zutreffend war. Wir bedauern seitens der Schule sehr, dass die Testung so chaotisch abgelaufen ist. Rückmeldungen und Anfragen hierzu richten Sie bitte direkt an das Gesundheitsamt des Landkreises, das für die Durchführung und Organisation verantwortlich ist. Eine entsprechende Rückmeldung durch die Schule ist ebenfalls schon erfolgt.“

Auf Nachfrage beim Schulleiter der Gemeinschaftsschule, Andreas Hackert, bestätigt er, dass es großen Unmut gegeben habe. Die Schüler konnten zwar vor der Turnhalle warten („zum Glück war trockenes Wetter“), seien aber einzeln aufgerufen worden und mussten durch die schlechte Akustik nah an die Personen gehen, um überhaupt ihren Namen zu verstehen. Die Testpersonen seien in kleinen Grüppchen in die Turnhalle gerufen worden. Hackert bemängelt die Koordinierung. Eine Ärztin und eine zweite Person hätten die Tests, die zirka zwei Stunden gedauert haben, vor Ort durchgeführt.

Info Am Dienstag 35 neue positive Corona-Tests (we) 35 neue postive Corona-Infektionen meldet das Landratsamt Saarlouis für den Dienstag. Damit sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 147, 18. Die Testergebnisse betrafen drei Erkrankte aus Bous (zwei Frauen/ein Mann), drei aus Wadgassen (zwei Frauen, ein Mann), sieben aus Dillingen (fünf Frauen, zwei Männer). Vier kamen aus Schmelz (zwei/zwei), drei aus Lebach (zwei/eins), sechs aus Saarlouis (zwei/vier). Aus Ensdorf wurde eine Frau gemeldet, aus Rehlingen-Siersburg drei Männer, aus Saarwellingen je ein Mann und eine Frau, ebenso aus Nalbach, aus Wallerfangen ein Mann, aus Schwalbach eine Frau.

Geärgert habe ihn vor allem, dass er am Freitag vor der Testung Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen und seine Handynummer genannt habe, falls es zu Fragen kommen sollte. Niemand habe sich gemeldet, auch nicht übers Wochenende. Mit den Ergebnissen rechne die Schule innerhalb von ein bis drei Tagen. So habe es ihm das Gesundheitsamt am Montag mitgeteilt.

Auf Nachfrage beim Landkreis Saarlouis bestätigt Lara Clanget von der Pressestelle, dass es in der vergangenen Woche zunächst zwei positiv gemeldete Personen an den Nikolaus-Groß-Schulen gegeben habe. Betroffen war zunächst nurdie Gemeinschaftsschule. Allerdings sei es am Freitagabend noch zu einer weiteren positiv gemeldeten Person an der Grundschule gekommen.

Es sei möglicherweise durch die größere Zahl der zu testenden Personen zu einer Situation gekommen (Schülerinnen und Schüler standen eng zusammen), die so nicht vorhersehbar war. Das Abstrichteam (eine Ärztin und eine zweite Person) waren vor Ort. Die Bundeswehr, betont Clanget, sei zurzeit für die Kontaktnachverfolgung im Einsatz. Und das klappe auch noch sehr gut. Dennoch findet sie die Reaktion der Schule sehr befremdlich. „Wir tun alles, was in unserer Kraft und Macht steht“, versichert Clanget. Mit der Schulleiterinder Grundschule, Verena Laase, habe man in Kontakt gestanden und sich bereits entschuldigt.

Am Montag gab es auch eine Testung in der Kita in Bous. Die soll aber nach Angaben des Landkreises „problemlos abgelaufen“ sein.

Das Gesundheitsamt Saarlouis informiert über weitere Covid-19-Fälle im Landkreis. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach wurde eine Person positiv auf Corona getestet. Die Testungen der Kontaktpersonen finden am Mittwoch, 4. November statt. Und auch am Johannes-Kepler Gymnasium in Lebach wurde eine Person positiv auf Corona getestet. Die Testungen der Kontaktpersonen sind ebenfalls am Mittwoch, 4. November.