Impfzentrum Lebach : Beim Probelauf geht alles Hand in Hand

Oberstabsärztin Charlotte Hammar erklärt den Ablauf der Impfung. Foto: Bundeswehr/Michael Rupertus Foto: Michael Rupertus

Lebach Die Stühle stehen bereit. Der Impfstoff kommt am Freitag. Für den Start am Montag ist alles bestens vorbereitet. Um 7 Uhr öffnen sich die Türen des Impfzentrums in Lebach auf dem Gelände der Graf-Haeseler-Kaserne.