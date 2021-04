Erneuter Einbruch : Imbiss am Bahnhof Lebach nachts aufgebrochen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Lebach In der Nacht zum Samstag ist der Imbiss am Bahnhof Lebach aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schoben einen Rollladen gewaltsam nach oben und gelangten so ins Innere. Dort suchten sie zielgerichtet nach Bargeld und Lebensmitteln, berichtet die Polizei Lebach, und flüchteten danach.

Bereits in der Nacht zum Sonntag, 28. März, war der Imbiss auf gleiche Art und Weise heimgesucht worden, meldet die Polizei und bittet um Hinweise.