Preisanpassung ab 2024 Höhere Kosten für Verbraucher: Lebach dreht an der Preisschraube für Trinkwasser

Lebach · Wie in vielen saarländischen Kommunen wird die Versorgung mit Frischwasser auch in Lebach im neuen Jahr teurer. Doch auch an anderer Stelle könnte den Menschen dort in Zukunft eine Preissteigerung drohen.

21.12.2023 , 09:00 Uhr

Hier zählt jeder Tropfen: Wie in vielen anderen saarländischen Kommunen steigen ab 2024 auch in Lebach die Kosten für Trinkwasser. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Menschen in Lebach werden ab dem kommenden Jahr für ihr Wasser spürbar tiefer in die Tasche greifen müssen. Nach Angaben der Stadtwerke habe sich der Aufsichtsrat auf seiner jüngsten Sitzung für eine „Neufestsetzung der monatlichen Grundpreise zum Vorhalten der gesamten Wasserversorgungsinfrastruktur“ entschieden.