Aufräumarbeiten nach Hochwasser Flutkatastrophe in der Innenstadt: Wer in Lebach noch Glück im Unglück hatte

Das Wasser ist mittlerweile wieder weg – doch Anne Treib stehen die Anstrengungen der vergangenen Tage noch deutlich ins Gesicht geschrieben. Starkregen mit teils über 100 Litern auf den Quadratmeter hatte an vielen Orten im Saarland kurz vor Pfingsten zu enormen Hochwasser und zahlreichen Überschwemmungen geführt. Einer der Hauptschwerpunkte: Die Stadt Lebach mit ihrer direkt an der Theel gelegenen Innenstadt. Der Ort, wo Treib seit Jahren ihre Buchhandlung betreibt und die wie zahlreiche andere Geschäfte in der erst vor wenigen Jahren komplett sanierten Fußgängerzone am Pfingstwochenende von der über die Ufer tretenden Theel geflutet wurde.