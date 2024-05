Shitstorm im Netz Nach Flutkatastrophe direkt in den Urlaub – Lebacher Bürgermeister reagiert auf massive Kritik

Nach den landesweiten Hochwasser-Ereignissen am jüngsten Pfingstwochenende laufen in vielen saarländischen Städten und Gemeinden die Aufräumarbeiten. Auch in Lebach, wo der anhaltende Starkregen die Theel über die Ufer treten ließ und große Teile der Innenstadt unter Wasser gesetzt wurden, werden an vielen Orten noch die Folgen der Flut beseitigt. Gleichzeitig deutet sich an, dass das Hochwasser in der Theelstadt jetzt auch Folgen anderer Art haben könnte. Denn die Lebacher Verwaltungsspitze sieht sich derzeit massiver Kritik an ihrem Handeln im direkten Nachgang der Hochwasser-Katastrophe ausgesetzt.