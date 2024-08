Zerstörte Häuser an gleicher Stelle wieder aufbauen „Todesfalle“? Neubau-Pläne nach Hochwasser-Katastrophe sorgen für Wirbel in Lebach

Das katastrophale Pfingsthochwasser ist mittlerweile mehr als zehn Wochen her. Doch die Folgen sind teilweise immer noch in Lebach zu sehen, wo die Fluten insbesondere in der Innenstadt wüteten und unter anderem Rathaus sowie Hallenbad schwer beschädigten. In der Verwaltung und örtlichen Politik richtet sich der Blick mittlerweile wieder auf die Zukunft – und die Frage, wie sich die Stadt künftig besser gegen solche Ereignisse schützen kann. Doch bei genau diesem Thema gab es nur wenige Wochen zuvor auf der Sondersitzung des alten Rates noch reichlich Streit zwischen den Parteien.