Historischer Verein lädt ein : Werkstattgespräch über eine alte Lebacher Familie

Lebach Klaus Feld, Vorsitzender des Historischen Vereins Lebach, referiert zum Thema Stammbaum anhand einer alten Lebacher Familie.

Der Historische Verein Lebach sammelt und erforscht Dokumente zur Geschichte der Stadt Lebach. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Familienforschung. Hier gibt es nach wie vor viele offene Fragen, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Einige davon sollen am Beispiel der alten Lebacher Familie Johäntgen aus der Marktstraße erläutert werden.

In vielen Stammbäumen der alteingesessenen Lebacher Familien bestehen Verbindungen zu den Johäntgens, heißt es in der Mitteilung weiter. Wie weit lässt sich die Familie zurückverfolgen? Nach dem neuesten Stand der Forschung ist sie bereits vor dem Dreißigjährigen Krieg in Lebach nachweisbar.