Bildergeschichte : Schöne Tradition zum Jahresende

Lebach Der Historische Verein überreichte Bürgermeister Klauspeter Brill den Historischen Kalender 2022.

Die sieben Autoren haben mit intensiver Archiv- und Recherchearbeit sowie Befragungen die folgenden Beiträge verfasst: Bergbau in Aschbach, das Bergmanns-Prämienhaus, die Bergmannskreuze von Landsweiler, Bergmannspfade, Berg- und Hüttenverein Landsweiler, Berg- und Hüttenverein Lebach, Arbeitsleben eines Bergmanns, das Ende des Bergbaus, die Bergmannsfahnen von Lebach, die Bergmannsfahnen von Landsweiler, der Nordschacht in Falscheid und last but not least das Grubenunglück von Luisenthal.