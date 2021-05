Hermann-Neuberger-Preis : Tierische Freude in Lebach, aber das Miteinander fehlt

Tierische Freude in Lebach, aber das Miteinander fehlt

LEBACH Für die Kunstturnerinnen im TV Lebach ist der Gewinn der Hermann-Neuberger-Medaille in Corona-Zeiten eine schöne Nachricht. „Wir haben uns tierisch darüber gefreut“, sagt Cheftrainerin Anne Hoffmann: „Es ist schade, dass wir die Auszeichnung pandemiebedingt noch nicht mit allen Trainern, Sportlerinnen und Eltern gemeinsam feiern konnten.“ Das werde aber nachgeholt, wenn es die Situation zulässt, bekräftigt die 36-Jährige. Denn neben dem Gerätturnen steht beim TV Lebach normalerweise ein Aspekt im Mittelpunkt, der in den letzten Monaten viel zu kurz gekommen ist.

„Uns ist das soziale Miteinander enorm wichtig. Neben der turnerischen Ausbildung und Entwicklung stehen bei uns Werte wie Fairness, Respekt und Teamfähigkeit an oberster Stelle. Wir setzen stark auf gruppenstärkende Maßnahmen“, sagt Hoffmann.

Mit diesem Gesamtpaket hat die Abteilung in der jüngeren Vergangenheit viele versierte Sportlerinnen hervorgebracht. Aktuell zählen mit Madeleine Rau, Lenia Rupp und Lina Schönberger drei zum Landeskader. Aushängeschild des TV Lebach ist Bundeskader-Athletin Lara Hinsberger. Die 16-Jährige deutsche Jugendmeisterin von 2018 im Sprung turnt in der Bundesliga für Serienmeister MTV Stuttgart und träumt von einer Olympia-Teilnahme. Mit Hannah Mees, die auch zum Lebacher Trainerteam gehört, turnt eine Athletin in der 3. Bundesliga für die KTG Heidelberg.