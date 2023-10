Markt mit Ambiente Herzhaftes und Handwerkliches

Um die 100 Händler sorgen alljährlich am dritten Sonntag im Oktober für ein lebendiges Treiben in der Lebacher Innenstadt. Dicht an dicht reihen sich die verschiedenen Stände, die eine bunte Palette an Waren feilbieten. Das vielfältige Angebot reicht von knackigem Obst, frischem Gemüse und Kürbissen über Back- und Süßwaren bis zu Kunstwerken aus Stroh, Handarbeiten, Gestecken und Zierpflanzen. Mit zahlreichen Leckereien zum sofortigen Verzehr können die Besucher den Herbst auch kulinarisch genießen: Zur Auswahl stehen unter anderem Speckwaffeln und Pfannkuchen, Frühlingsröllchen, schmackhafte Pilzgerichte, Kartoffelsuppe sowie süße Versuchungen.