Spende übergeben Junge Läufer aus Lebach unterstützen Verein Heart & Heavy

Eine Spende in Höhe von 8500 Euro hat der Schulleiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Lebach, Eric Planta, an Vertreter des Vereins Heart & Heavy überreicht. Das Geld stammt aus dem Erlös des Citylaufs, den die Schule seit 14 Jahren zum Start in die Grüne Woche organisiert. In diesem Jahr waren rund 850 Schüler und sportbegeisterte Läufer auf dem 300 Meter langen Rundkurs unterwegs. In 20 Minuten galt es, möglichst viele Runden zu drehen. Pro Runde erhielten alle Läufer einen Stempel auf ihrer Laufkarte. Diese Karten gelten als Nachweis für die Sponsoren, die jeder Schüler zuvor aus seinem Familien- und Bekanntenkreis werben konnte.