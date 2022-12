Niedersaubach : Hans Schmitz kümmert sich um Ortskultur

Niedersaubach In seiner Mitgliederversammlung hat der Verein Unser Niedersaubach einen neuen Vorstand gewählt. Das einstimmige Votum erhielt erneut Hans Schmitz. Seine ebenfalls einstimmig gewählten Stellvertreter sind Daniel Linnenbach, Michael Luckhaus, Harald Schäfer und Lothar Schmidt, berichtet der Verein.

Hans sieht seine Aufgabe für die kommende Amtsperiode als Vorsitzender darin, an der Durchführung der beliebten Traditionsveranstaltungen festzuhalten – der Antoniuskirmes, der Martinsfeier und dem Weihnachtsmarkt sowie dem Jugendzeltlager.

Den Seniorentreff will er auf dem Peter-Adam-Platz im Sommer beziehungsweise im Antoniusheim im Winter weiterentwickeln. Dort soll dann auf Anregung des Seniorenvorsitzenden Gerd Simonis ein Ansprechpartner des Sozialverbandes VdK regelmäßig dazukommen.

Hans Schmitz will aber nicht nur für das Wohl der Älteren wirken. Wie sich kürzlich bei der Sanierung des Dorfbrunnens und des dortigen Spielplatzes zeigte, als er die Niedersaubacher Kinder und Jugendlichen in die Planungen ganz konkret eingebunden hatte, ist ihm auch deren Wohlergehen ein Herzensanliegen.

Auch möchte der Verein in die Zukunft der Antoniuskapelle eingebunden werden – die Pfarrei wird sich in der ganzen Stadt überlegen müssen, wie es mit den Kirchen weitergeht. Bei der Antoniuskapelle möchte Unser Niedersaubach in die Diskussion um deren Zukunft eingebunden werden und eigene Überlegungen einbringen.