Nach Petition im Internet „Fluktuation nicht größer als in anderen Einrichtungen“ – Stadt Lebach verteidigt sich gegen Kita-Kritik

Von der Spitze des Lebacher Rathauses hört man gleichzeitig jedoch beschwichtigende Töne „Die Fluktuation in der Kindertagesstätte in Lebach ist nicht größer als in anderen Einrichtungen. Während viele Träger im Land Probleme haben, überhaupt Personal zu finden, waren und sind wir derzeit in der glücklichen Lage, Ersatzkräfte einstellen zu können“, erklärt Lebachs Bürgermeister Klauspeter Brill hierzu auf SZ-Anfrage. Alle Kitas in Trägerschaft der Stadt seien im Übrigen „überwiegend auspersonalisiert“, die Kita Lebach sogar „personell voll besetzt“.