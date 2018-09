Sperrungen und Parken während der Grünen Woche

Neben den Zeltveranstaltungen sind auch Veranstaltungen im Programm, bei denen mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss: „Running for School“, der City-Lauf des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, am Freitag, 8. September, der Staffel-Triathlon der Kommunen am Samstag, 8. September, das Pferderennen am Sonntag, 9. September, und der Mariä-Geburtsmarkt am Dienstag, 11. September.

Am Mariä-Geburtsmarkt werden verschiedene Straßen und Plätze ganz oder teilweise für den allgemeinen Fahrzeugverkehr von 0 Uhr bis 24 Uhr gesperrt: Marktstraße, Tholeyer Straße, Mottener Straße, Fußgängerzone Am Markt, Straße Am Markt, Am Theelufer (vorderer Bereich), Trierer Straße (ab Friedensstraße in Richtung Marktstraße), Pickardstraße, Poststraße (vorderer Bereich), Am Schützenberg, Pfarrgasse, Am Bahnhof sowie der Bitscher Platz. Für die auswärtigen Besucher und soweit notwendig für die Fahrzeuge von Lebacher Bürgern, werden folgende Parkmöglichkeiten angeboten: Schulhof der Realschule in der Mottener Straße, Schulhof der Erich-Kästner-Schule, An der Ziegelhütte, der Parkplatz im Gewerbepark, Parkplätze im hinteren Bereich der Poststraße (Zufahrt nur möglich über den Kreisverkehrsplatz auf der Umgehungsstraße (B 268) sowie der Parkplatz Saarbrücker Straße (Wiese „Öl Gross“). Der Marktbus fährt am Mariä-Geburtsmarkt im Stundentakt.