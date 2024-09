Startschuss für Grüne Woche Rund 900 Teilnehmer erwartet – 15. Citylauf in Lebach steht in den Startlöchern

In den vergangenen Jahren hatten die Organisatoren immer Glück mit dem Wetter gehabt. Und auch in diesem Jahr scheint es so, dass die Wetterfrösche es gut mit den Läufern des am Freitag stattfindenden Citylaufs „Running for school“ des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Lebach meinen. Für den sportlichen Startschuss der Grünen Woche in Lebach sind – wenn überhaupt – bisher nur kleine Schauer angekündigt.