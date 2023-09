Premiere zur Grünen Woche Picknick-Pop und Acker-Rock – Theelfestival feiert gelungenen Start in Lebach

Dennoch gab es auch hier unverhofft einige Herausforderungen: So hatten sieben Bands für die beiden Tage zwar zugesagt, letztendlich vor Ort waren am ersten Tag dann aber nur zwei von ursprünglich drei. Der Grund: Die Rocker von Samarah hatten einen Autounfall auf dem Weg nach Lebach. „Es geht ihnen gut, aber sie sind noch geschockt“, so ein Mitarbeiter des Kulturamtes der Stadt beim Festival.