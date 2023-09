Mariä Geburtsmarkt 2023 Abschluss der Grünen Woche – Lebach feiert wieder seinen „höchsten Feiertag“

DIe aktuelle Grüne Woche in Lebach neigt sich langsam aber sicher wieder ihrem Ende zu. Doch am morgigen Dienstag, 12. September, tönt es in der gesamten Stadt noch einmal: „Wenn in Lebach Maat iss, dann iss in Lebach Maat“. Denn mit dem traditionellen Mariä Geburtsmarkt zieht es zum „höchsten Feiertag“ der Lebacher wieder tausende Besucher in die Theelstadt im Zentrum des Saarlandes.