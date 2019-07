Nach Großbrand : Löscharbeiten in Gresaubauch dauern noch an

Zwei Heulager auf einem Bauernhof in Gresbau brannten völlig nieder. Foto: BeckerBredel

Gresaubach Nachdem zwei Heulager in Gresaubach in der Nacht zu Freitag (05.07.2019) in Brand geraten waren, dauern die Löscharbeiten auch am Samstag weiterhin an. Das hat die Polizei Lebach auf SZ-Anfrage mitgeteilt.

Die Feuerwehr ist weiter mit der Bekämpfung aller Glutnester und dem Teilabriss des Stalls beschäftigt. Die Löscharbeiten dauern laut Auskunft der Polizei noch mindestens bis in die frühen Abendstunden am Samstag.