Bike-AG am GSG : Auf die Sättel, fertig, los

Lebach Aus der Aktion Stadtradeln im vorigen Jahr ist am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Lebach eine neue Mountainbike-AG entstanden. Im September hatte das Netzwerk Klima-Bündnis das Stadtradeln ausgerichtet.

Auch das GSG war mit über 100 Fahrerinnen und Fahrern am Start. Leider erwischte in dieser Zeit eine Quarantäne die Schulgemeinschaft, und so konnte in zwei der drei Wochen keiner in die Pedale treten.