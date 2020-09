Schule erstmals komplett geschlossen : Geschwister-Scholl-Gymnasium Lebach muss wegen Corona dicht machen

Lebach Erstmals muss wegen Corona eine Schule im Saarland komplett schließen. Für Hunderte Schüler und Lehrer wurde Quarantäne angeordnet.

Nachdem am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Lebach drei Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind, wird die Schule auf Anweisung des Gesundheitsamtes des Landkreises Saarlouis bis 18. September komplett geschlossen. Alle Schüler und Lehrer an dem Gymnasium werden unter Quarantäne gestellt, bis weitere Ergebnisse vorliegen.