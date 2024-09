Thalexweiler Germanist Benno Rech ist gestorben

Thalexweiler · Wie ein Sprecher der Johannes-Kühn-Gesellschaft am Mittwoch mitteilte, ist Benno Rech in der Nacht zuvor im Alter von 89 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Zusammen mit seiner Frau Irmgard hatte er einen entscheidenden Anteil daran, dass die Gedichte von Johannes Kühn in namhaften Verlagen erschienen und internationale Resonanz fanden.

04.09.2024 , 15:33 Uhr

Benno Rech Foto: uli barbian