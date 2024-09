„Hier wird wieder Wohnraum entstehen“ Streit um geplanten Neubau am Theelgrund in Lebach – Jetzt spricht der Investor

Der Himmel zeigt sich in einem tristen Grau, als sich Hans-Bernd Mohr mit unserer Zeitung trifft. Direkt hinter ihm befindet sich ein Gebäude, in dem bis vor Kurzem noch mehrere Sozialwohnungen waren, welches nun aber leer steht und ebenfalls einen tristen Anblick liefert. Ein Eindruck, der um die drumherum aufgestellten Bauzäune noch zusätzlich verstärkt wird. Doch genau dieses Gebäude ist es, welches seinem Besitzer Mohr, Geschäftsführer der HBM Immobilien GmbH Lebach, seit dem 17. Mai große Sorgen bereitet. Und das nicht nur, weil es seit einiger Zeit zunehmend sichtbar unter Vandalismus leidet. Das Gebäude im Theelgrund, vor dem Mohr steht, ist vielen Menschen in Lebach als „Wasserburg“ gut bekannt. Und hat im Lebacher Stadtrat zuletzt für reichlich Diskussionen gesorgt.