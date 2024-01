Polizei Geparkter Mercedes wurde beschädigt

Lebach/Schmelz · Ein geparkter, schwarzer Mercedes A-Klasse ist zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 8.30 Uhr, an der linken Wagenseite beschädigt worden. Der Verursacher ist unerlaubt geflohen. Wie die Polizei berichtet, kommen als Unfallorte die Krämerstraße in Hüttersdorf sowie das Krankenhaus Lebach (Haupteingang) in Betracht.

01.01.2024 , 18:28 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht (Symbolfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler