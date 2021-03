Gemeinderat war einig : Saarwellingen will das Thema E-Mobilität angehen

Saarwellingen will das Thema E-Mobilität angehen

Eine E-Ladestation am Zugang zur Breitwiese Foto: az

Saarwellingen Linken-Antrag zu Ladestationen für Elektroautos stößt auf Zustimmung.

Ladestationen für Elektroautos auf dem Schlossplatz und an anderen Stellen der Gemeinde Saarwellingen hat die Fraktion Die Linke am Donnerstagabend im Rahmen der Gemeinderatssitzung beantragt. Die allgemeine Entwicklung der E-Mobilität gehe in diese Richtung, stellte Alfred Pfannebecker dar. Es gehe darum, „einen Anreiz zu schaffen, um unsere Gemeinde noch besser zu besuchen“. Denn mit mehr Ladestationen könnten auch mehr Menschen von außerhalb kommen, glaubt die Linke. Wenn während des Besuches von Praxen, Geschäften oder Veranstaltungen das Fahrzeug wieder aufgeladen wird. Hierfür solle die Verwaltung sinnvolle Standorte ausfindig machen.