Zwei Banken ein Gedanke in Lebach Lebacher Geldautomaten sind jetzt Diener zweier Banken

Schon seit 2019 kooperieren die beiden Banken in Reisbach. Dort hatte die Levo-Bank ihre Filiale geschlossen und die lokale Versorgung mit Bargeld über den Automaten der KSK sichergestellt. Ähnlich geht nun die KSK vor – und schließt die bisherigen SB-Standorte in Gresaubach, Steinbach, Aschbach und Thalexweiler. In Thalexweiler wird an einem anderen Standort in der Hauptstraße eine neue Selbstbedienungsstelle errichtet – und zwar mit modernsten Sicherheitsstandards. Dies ist nach den jüngsten Sprengungen von Geldautomaten (wir berichteten) geboten.