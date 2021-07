Lebach : Gelbe Tonne: Gefäßtausch nur in Ausnahmefällen

Gelbe Tonne: Gefäßtausch nur in Ausnahmefällen

Die Gelbe Tonne ersetzt den gelben Sack in Lebach Foto: Stadt Lebach

Lebach (red) Mit dem Jahreswechsel ist auch in Lebach vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne umgestellt worden. „Eine Mammutaufgabe für das Entsorgungsunternehmen, schließlich mussten erst einmal 7500 Gelbe Tonnen im ganzen Stadtgebiet ausgeliefert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Lebach.

6500 Tonnen mit einer Füllmenge von 120 Litern, 850 Tonnen à 240 Liter und 150 Container mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern wurden verteilt. Letztere gingen beispielsweise an größere Betriebe, das Krankenhaus, die Bundeswehr oder die Landesaufnahmestelle.

Laut Stadt-Pressemitteilung gab es schon bei der Erstlieferung der Tonnen Beschwerden, dass der Platz in der Tonne nie und nimmer ausreiche. „Eine 120 Liter-Tonne ist vorgesehen für einen Haushalt von bis zu vier Personen.

Dort, beim LAZ, rufen ebenso wie bei der Lebacher Stadtverwaltung immer wieder Bürgerinnen und Bürger an und bitten um eine größere Tonne. „Wir können die Anfragen nur weiterleiten“, erklärt Graf. „LAZ und Stadt sind ja weder für die Auslieferung der Tonnen noch für die Abfuhr verantwortlich. Wie bei den Gelben Säcken bestehen die vertraglichen Regelungen innerhalb des Dualen Systems, uns kommt lediglich eine Vermittlerrolle zu.“

Rund 1100 Wünschen zu einem Tonnenaustausch wurde laut dem Unternehmen Adam bereits stattgegebenen, heißt es weiter. So werden derzeit zahlreiche 120-Liter-Tonnen eingesammelt und gegen 240-Liter-Gefäße ausgetauscht. Dies geht aber nur in begründeten Ausnahmefällen. Außerdem gebe es derzeit erhebliche Lieferschwierigkeiten bei den 240-Liter-Tonnen, heißt es in der Mitteilung weiter.