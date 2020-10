Überfall in Schmelz : Männer greifen 22-Jährigen an

Schmelz Ein aus Schmelz stammender 22-Jähriger ist laut Polizeibericht am Samstag gegen 23 Uhr in der Saarbrücker Straße in Schmelz von drei Männern unvermittelt angegriffen. Er fiel zu Boden, wo er durch weitere Schläge und Tritte verletzt wurde.

