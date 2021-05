Fußball : Klopft der SC Falscheid wieder oben an?

Falscheid Der SC Falscheid zog sich im Sommer 2019 freiwillig aus der Bezirksliga Neunkirchen zurück. Seitdem spielen die Grün-Weißen in der Kreisliga A Theel. Trainer Rouven Klein möchte dort kommende Saison vorne mitmischen.

Rund um den Rückzug gab es damals einigen Wirbel. Weil der Saarländische Fußball-Verband (SFV) dem Schritt nicht zustimmte, wurde Falscheid als erster Bezirksliga-Absteiger in der Saison 19/20 gewertet. Der SC trat auch in dieser Liga nicht mehr an – stattdessen machte er die zweite Mannschaft zur „Ersten“ und ging mit dieser in der Kreisliga A Theel unter der Regie von Trainer Rouven Klein auf Punktejagd.