FDP Lebach fordert Transparenz : Auch FDP will Kita erhalten

Auch FDP will Kita erhalten

Gresaubach Die Fraktion im Lebacher Stadtrat fordert vom Bistum finanzielle Transparenz.

Auch die Freien Demokraten nehmen Stellung zur Berichterstattung der Kita in Gresaubach (wir berichteten).

In einer Pressemitteilung heißt es, dass sich die Freien Demokraten zum Kindergartenstandort Gresaubach bekennen und das Verhalten des Bistums sowie der Kirchengemeinde Schmelz kritisieren. „Zu Beginn des Jahres 2019 haben wir die Kirchengemeinde angeschrieben und Klarheit für die Zuschussgeber sowie die Bürger gefordert“, erläutert Fred Metschberger, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Lebacher Stadtrat. Diese hatte bekundet, am Verfahren festhalten zu wollen. Zu einem Umdenken seitens des Bistums führte nun die vorgebliche Kostensteigerung von 1,2 Millionen auf 1,8 Millionen Euro.

Die Lebacher Liberalen fordern in Konsequenz der aktuellen Situation und mithilfe der bereitgestellten Mittel erneut die Initiative zu ergreifen und diesen Weg einzuschlagen. „Nachdem im Jahre 2008 die Grundschule in Gresaubach geschlossen wurde, muss verhindert werden, dass der Kindergarten folgt. Um für junge Familien attraktiv zu bleiben, bedarf es einer starken örtlichen Infrastruktur“, so Metschberger abschließend.