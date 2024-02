Qualifikation fürs Frauen-Masters Warum Falscheid ganz entpannt ins letzte Turnier geht

Lebach · Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Falscheid laden an diesem Sonntag zum siebten Mal zum eigenen Hallenturnier um den Autohaus-Alt-Cup, das zugleich den Abschluss der Qualifikation zum Frauenmasters am 18. Februar in Saarbrücken bildet.

02.02.2024 , 16:44 Uhr

Foto: Stefan Holzhauser

Von David Benedyczuk

Und anders als im Vorjahr, als den Gastgeberinnen die Masters-Teilnahme beim Heimturnier in der Großsporthalle Lebach noch aus den Händen glitt, hat das Team von Trainer Tino Bettscheider das Ticket fürs Endturnier diesmal bereits gebucht. Durch ihren überraschenden Sieg beim Turnier der DJK St. Ingbert, wo sich Falscheid per Siebenmeter-Erfolg im Finale über den Verbandsliga-Rivalen SV Dirmingen zehn Punkte sicherte, sind die Grün-Weißen sicher dabei.