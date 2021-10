Polizei sucht Fahrer des beschädigten Autos : Ford-Focus-Fahrerin beschädigt schwarzes Auto auf Schmelzer Parkplatz

Schmelz Die Polizeiinspektion Lebach sucht den Halter des beschädigten Autos.

(red) Beim Vorwärts-Einparken hat eine Fahrerin eines Ford Focus in Schmelz ein rechts stehendes Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Rathaus in Schmelz, Rathausplatz, vor der dortigen Apotheke. Während die Frau auf den anderen Fahrer wartete, wurde sie in einem Gespräch mit einem Passanten kurz abgelenkt. In dieser Zeit stieg jedoch der Fahrer des beschädigten Autos und fuhr davon, ohne den Schaden zu bemerken. Bei dem Auto soll es sich um ein schwarzes, etwas größeres Fahrzeug, ähnlich einem SUV, gehandelt haben. Es wurde an der rechten vorderen Beifahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht nun den Halter des Wagens.