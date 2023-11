Bau soll „zeitnah“ starten Förderbescheid für Neubau der Lebacher Klinik übergeben

In dem Zusammenhang lobte Jung das Engagement der jetzigen Geschäftsführung sowie des Personals und der Mitarbeitervertretung für deren Kampf in den zurückliegenden „äußerst schweren Zeiten“, in denen es um den Erhalt des Lebacher Krankenhauses ging. Darin arbeiten derzeit etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.