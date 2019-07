Nächtlicher Großeinsatz : Flammen vernichten Heulager auf Bauernhof in Gresaubach

Bei einem Brand sind zwei Scheunen in Gresaubach in der Nacht auf Freitag zerstört worden. Foto: Brandon-Lee Posse

Lebach Bis zu 130 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Freitag (5. Juli) im Einsatz. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Ein Helfer wurde verletzt.

Bei einem Brand auf einem Bauernhof im Lebacher Stadtteil Gresaubach sind in der Nacht auf Freitag zwei Heulager vernichtet worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen Mitternacht in der Wendelinusstraße ausgebrochen. Bis zu 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen in den Griff zu bekommen. Ermittler warnten Anwohner per Lautsprecher und via Rundfunk, Fenster und Türen wegen des Rauches geschlossen zu halten. Dieser Hinweis gilt auch noch am frühen Morgen.