Prozessauftakt am Landgericht : Feuer bei der Lebacher Tafel: Der angebliche Brandstifter schweigt vor Gericht

Die Richterbank eines Saals im Landgericht Saarbrücken. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Im Januar brannte in Lebach ein Haus. Im Erdgeschoss wurden die Räume der Lebacher Tafel beschädigt. Aus dem Dachgeschoss konnten eine Frau und ihr Sohn gerade noch rechtzeitig fliehen. Es war Brandstiftung. Aber wer hat das Feuer gelegt?

Wolfgang Ihl Von Wolfgang Ihl Gerichtsreporter Autorendetails aufklappen zum Autorenprofil

Wegen besonders schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes sowie wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 28 Jahre alter Deutscher vor dem Landgericht verantworten. Der mehrfach vorbestrafte Mann aus Schmelz schweigt vor Gericht zu den beiden Anklagepunkten.

Der Beschuldigte soll im Mai 2018 in Schmelz einen anderen Mann mit einem Schlagring bewusstlos geschlagen und ihm das Nasenbein gebrochen haben. Außerdem soll er in der Nacht des 12. Januar 2019 gegen ein Uhr nach einem Streit mit seiner damaligen Freundin ein Haus in deren Nachbarschaft in Lebach angezündet haben. Dabei soll er den Tod der Bewohner des Hauses zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Das Feuer brach in dem an das Haus angebauten Carport aus. Dort wurde offenbar ein Transporter der in dem Haus untergebrachten Lebensmittelausgabe der Lebacher Tafel angezündet. Die Flammen griffen nach Aussage von Zeugen rasend schnell um sich. Sie erfassten erst den Carport und dann die Dachbalken des Hauses. Im Dachgeschoss schliefen zu jener Zeit eine 37 Jahre alte Frau und ihr 14 Jahre alter Sohn. Ein Gastwirt von Gegenüber, eine Nachbarin und eine Taxifahrerin bemerkten unabhängig voneinander das Feuer und setzten Notrufe ab. Der Wirt ging zudem zu dem Haus und klingelte so lange Sturm, bis die beiden Bewohner unter dem Dach wach wurden, aufstanden und sich in Sicherheit brachten. Mutter und Sohn hörten dabei bereits das Knistern der brennenden Dachbalken über sich. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und kamen über Nacht in ein Krankenhaus.

An dem Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 270.000 Euro. An einem Nachbarhaus entstandenen Schäden von mehr als 10.000 Euro. Dort hatten zwei Männer an der Grenze zum Carport versucht, mit Wasser aus einem Gartenschlauch ein Übergreifen der Flammen auf ihr Grundstück zu verhindern. Einer von ihnen erlitt dabei Brandwunden.