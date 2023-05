Familie aus Brasilien Zu Besuch in der alten Heimat Thalexweiler

In Thalexweiler konnten die Dills das 1715 erbaute Scholzenhaus innen und außen besichtigen. In diesem – früher der Abtei Tholey gehörenden – Privathaus hatte ihr Vorfahre, der Leinenweber Johann Dill, schon von 1784 bis 1790 eine Weinschenke betrieben. 1791 baute er das Stammhaus der Dills in der Gass. Im benachbarten Gasthaus Grohs-Thewes wurde bei Wein und Gesang über alte Zeiten auf Moselfränkisch und „Hunsrückisch“ geplaudert. Nächstes Jahr findet übrigens der Gegenbesuch in Südbrasilien statt.