Polizei : Falsche Dachdecker klauen älterer Dame in Lebach Schmuck und Taschenuhr

Lebach Achtung, Betrüger: Zwei angebliche Arbeiter haben in Lebach eine ältere Frau bestohlen.

Zwei Trickbetrüger haben am Dienstagnachmittag in der Lebacher Marktstraße eine ältere Frau bestohlen. Unter dem Vorwand, es hätten sich auf ihrem Dach durch Sturmböen Dachziegeln gelöst, verschafften sich die Männer Zugang zum Haus der Frau. Die bislang unbekannten Betrüger in grauer Arbeitskleidung erklärten, den Kamin auf dem Dachboden überprüfen zu müssen, da dort womöglich Wasser eingedrungen sei. Während einer der Männer die Frau im Erdgeschoss in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite ihr Schlafzimmer, berichtet die Polizei Lebach. Die falschen Arbeiter erklärten dann, ein Feuchtigkeitsmessgerät holen zu müssen, und verließen das Haus.