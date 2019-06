Kriminalität : Zaun zertreten, Rad mit Schloss gestohlen

Lebach Was ist mit diesem Fahrrad? Zweimal geklaut, das zweite Mal samt Schloss.

Rätselhafter Diebstahl: In der Nacht auf Samstag, zwischen 21 Uhr und 0.30 Uhr, wurde das Fahrrad eines Anwohners im Seminarweg in Lebach entwendet. Das Fahrrad war laut Polizeibericht mit einem Sicherheitsschloss an einem Holzzaun befestigt. Der Täter trat offenbar den Holzzaun kaputt und entwendete das Fahrrad samt Schloss. Der Tatort liegt hinter der Feuerwache in Lebach. Laut Angaben des Anzeigers standen neben seinem Fahrrad noch viele andere Fahrräder, berichtete die Polizei weiter. Da er sein Schloss auch durch die Speichen/Räder gezogen hatte, muss der Täter das Fahrrad wohl weggetragen haben.