später lesen Stadtrat Lebach Bebauungspläne heute Thema im Stadtrat Teilen

Twittern







Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wertstoffhof Lebach“ ist Thema in der Sitzung des Stadtrates am heutigen Donnerstag, 18 Uhr, im Ratssaal in Lebach. Ferner stehen auf der Tagesordnung die Aufstellung des Bebauungsplanes „Südlich des Bahnhofs“, der Jahresabschluss für den Städtischen Bäderbetrieb, der Forstwirtschaftsplan und die Einrichtung von Frühbetreuungen an den Grundschulen.