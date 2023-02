Geplantes Millionen-Defizit : Folgen der Energie- und Ukrainekrise belasten Lebacher Haushalt

Muss verstärkt auf Erspartes zurückgreifen: Wegen der Folgen der Energiekrise und des Krieges in der Ukraine plant die Stadt Lebach in ihrem aktuellen Haushaltsentwurf mit einem größeren Defizit. Foto: BeckerBredel

Lebach Ukrainekrise und explodierende Energiekosten führen dazu, dass die Stadt Lebach für 2023 und 2024 in ihrem Haushaltsentwurf mit einem größeren Minus im Millionen-Bereich rechnet. Dennoch gibt es Gründe, warum die Stadtverwaltung vorerst nicht an der Steuer- und Gebührenschraube drehen will.