Polizei Einfahrtstor an der Louis-Braille-Schule wurde beschädigt

Lebach · In der vergangenen Woche hat im Bereich der Louis-Braille-Schule in Lebach ein unbekannter Täter sich an dem Einfahrtstor der Schule zu schaffen gemacht. Wie die Polizei weiter berichtet, verbog der Täter ein Gitterelement und beschädigte den Feststeller, sodass das Tor nicht mehr geschlossen werden kann.

22.10.2023, 12:51 Uhr

Die Polizei in Lebach sucht Zeugen für die Beschädigung des Einfahrttores an der Louis-Braille-Schule (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch