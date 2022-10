Lebach : Einbrecher fliehen und verletzen sich dabei

Lebach Zwei Einbrecher wurden in flagranti erwischt und versteckten sich im Gebüsch – ohne Erfolg.

Auf frischer Tat haben Beamte der Polizeiinspektion (PI) Lebach zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein asiatisches Restaurant in der Stadt am Freitagmorgen festgenommen. Um 7.30 Uhr hatte der Sohn des Restaurantbesitzers die Polizei verständigt, da er zwei fremde Personen im Anwesen bemerkt habe, berichtet die Polizei weiter. Die beiden seien anschließend durch ein Fenster geflüchtet und hielten sich möglicherweise noch in einem angrenzenden Gebüsch verborgen.