Konzept der Talent Company vorgestellt Raum soll bei Berufsorientierung helfen

Lebach · An der Theeltalschule in Lebach wurde eine moderne Möglichkeit für Schüler zur beruflichen Orientierung eröffnet. In der Talent Company sollen Schüler sich stärker mit Ausbildungsbetrieben vernetzen können.

26.02.2024 , 15:24 Uhr

Graciela Bruch von der Globus-Stiftung (Zweite von links) ließ es sich nicht nehmen, an der Einweihung teilzunehmen. Noch im Bild (von links): Franz-Josef Fischer von der Strahlemann-Stiftung, Michael Ipfling von Globus-Stiftung, Landrat Patrik Lauer und Schulleiter Thorsten Gand. Foto: Volker Ammann

Von Volker Ammann

Am Ende der Schulzeit steht für Schüler die wichtige Frage an, wie es nach dem Schulabschluss weitergeht. Mit der Entscheidung für oder gegen eine Ausbildung oder Studium stellen junge Menschen die wesentliche Weiche für ihr späteres Leben. Doch viele Schüler fühlen sich dabei über ihre Möglichkeiten nicht ausreichend informiert.