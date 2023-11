Lebach Ein erfolgreicher Kick für die künftige Karriere

Lebach · Vertreter von Unternehmen und Firmenchefs hatten in Lebach die Möglichkeit, potenzielle Auszubildende am Tischkicker kennenzulernen. Die Ausbildungsmesse „Karriere-Kick“ kam gut an.

27.11.2023 , 17:38 Uhr

Das Team von 3 Plus Solutions aus Lebach mit Karriere-Kick-Gründer Johannes Kirsch, Zweiter von rechts, und Marco Schröder , Geschäftsführer von 3 Plus Solutions (rechts). Foto: Barbara Kutsch

Von Barbara Kutsch

„Hi, ich bin Raphael“, begrüßt der Geschäftsführer vom größten ambulanten Pflegedienst des Saarlandes seine drei Mitspieler am Tischkicker in der Lebacher Großsporthalle. Während des zwei bis fünf Minuten dauernden Matches sind Arbeitgeber und Jobinteressentinnen und Interessenten per du und erzählen sich von ihren jeweiligen Vorstellungen über mögliche Jobs.